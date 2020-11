Cronaca



Senza alcuna pietà

sabato, 14 novembre 2020, 15:56

di barbara ghiselli

Alle 12, la saracinesca del bar Tessieri in via Santa Croce era già abbassata e due agenti della polizia municipale sono passati per controllare che l'attività fosse effettivamente chiusa.

Con tanta amarezza nel cuore, il titolare dell'attività Filippo Giambastiani, si è trovato così a dover chiudere il bar Tessieri dopo aver accolto con sbigottimento, nemmeno due ore prima, la notifica in cui è stata disposta la chiusura del locale per 30 giorni.

"Credevo che ormai la faccenda avvenuta a marzo fosse solo una storia da lasciarsi alle spalle. Dopo la notifica che mi era stata fatta dai vigili urbani per aver dato un caffè a un amico che non si sentiva bene, nel periodo del lockdown, aver pagato la multa di 200 euro e aver già chiuso, come mi era stato imposto, per 15 giorni il bar, pensavo di aver estinto la colpa" ha dichiarato Giambastiani.

"Come un fulmine a ciel sereno, oggi, invece, a metà mattinata, - ha aggiunto - sono entrati due agenti della polizia municipale che mi hanno spiegato che avrei dovuto chiudere l'attività entro due ore, perché, sempre per l'episodio di marzo, avevo estinto la colpa per i vigili urbani ma non per la prefettura e proprio quest'ultima aveva deciso di farmi chiudere per ben 30 giorni".

Giambastiani è sconvolto dopo questa decisione e ha fatto presente che per aver infranto le leggi, con quell'unico episodio a marzo, era prevista una chiusura dell'attività da cinque a 30 giorni ed è stata scelta proprio la durata massima. "Trenta giorni di chiusura sono veramente tanti se consideriamo già la difficoltà di andare avanti in questo particolare momento. In questo periodo avevo deciso di lasciare aperto il bar con l'asporto e ora? Sono veramente amareggiato, mi opporrò alla notifica tramite un legale".

La signora Laura Pieri, madre del titolare, è riuscita a stento a trattenere le lacrime: "Non ce la facciamo più. Le leggi puniscono i deboli e privilegiano gli altri. Mio figlio ci ha creduto tanto in questa attività e ha messo grande entusiasmo e volontà ma questa chiusura forzata ci penalizza in modo incredibile".

La signora ha fatto inoltre presente che, in vista del Natale era già stata preparata la vetrina con gli addobbi, vari prodotti tipici delle festività, e al centro era stato messo un magnifico presepe che sarebbe stato il primo premio della lotteria. Ha poi affermato: "Ma, se riapriamo a metà dicembre, ho paura che non riusciremo a vendere i prodotti natalizi acquistati in così poco tempo. Sono veramente allibita da quanto ci è accaduto oggi".

