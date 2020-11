SenzaBarriere.App, da lunedì inizia la mappatura nel comune di Capannori

Altri articoli in Cronaca

Flash Coronavirus: sei di destra? E io ti chiudo. Il caso di Campania, Puglia e Calabria, una vergogna senza vergogna

La dottoressa Michela Maielli è direttore degli ospedali di Lucca e della Valle del Serchio nonché coordinatore della rete ospedaliera dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Con lei abbiamo fatto il punto della situazione alla luce della nuova emergenza sanitaria che, in realtà, non è mai finita

All’ospedale di Lucca 83 i ricoverati, di cui 12 in terapia intensiva. Nell'azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi sono 813

Partono le messe a dimora dei nuovi alberi in alcune strade comunali. Ieri (mercoledì 4 novembre) sono stati piantati otto esemplari di Bagolaro (Celtis australis) e due di Acero tridente (Acer buergerianum) in via Roosvelt a San Marco

Al via il ripristino del muretto del Pubblico Condotto, in via dell’Acquacalda a San Pietro a Vico. A realizzare l’opera, richiesta da molti cittadini, è il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord: che coi propri operai sta pensando al ripristino, in gran parte lavorando direttamente a mano, e comunque nel...

Quattro ore di sciopero nelle aziende della provincia e i delegati in piazza Bernardini per chiedere il rinnovo del contratto nazionale scaduto da un anno: "Il Covid non può essere un alibi per non trattare"