"Sosteniamo i commercianti lucchesi: no agli acquisti online"

sabato, 21 novembre 2020, 18:34

di chiara grassini

Il messaggio è chiaro: compriamo nei negozi locali e aiutiamo i commercianti lucchesi. E' quanto emerso dalla protesta di questo pomeriggio in piazza Napoleone per dire "no agli acquisti online".

"La manifestazione di oggi è apolitica, spontanea e di cittadini che vogliono reagire a questo stato mentale" ha dichiarato Andrea Colombini, direttore di Puccini e la sua Lucca Festival in rappresentanza del mondo culturale.

"Si tratta - ha detto - di una manifestazione contro il commercio online e le richieste reiterate di acquistare su Internet specialmente a Natale. E' una cosa vergognosa che non possiamo accettare a tutela della classe media, del commercio e del terziario. Io sono qui a dimostrare la mia presenza senza rappresentare nessun movimento. Non rappresentiamo nessun movimento politico ma solo la voglia di manifestare e dire che noi compriamo nei negozi e non su Amazon".

"Ci vogliamo ritrovare perché non dobbiamo perdere la socialità - ha detto chiaramente - Siamo qui per testimoniare che Lucca non si arrende e vogliamo portare avanti gli interessi delle partite Iva, della classe media, del terziario, del turismo e della cultura".

Poco prima che iniziasse la manifestazione un buon numero di cittadini si è presentato in piazza Napoleone con un sacchetto in mano proprio per dimostrare che avevano fatti acquisti nelle vie del centro storico e non su piattaforme online.

