Spacciatore africano e clandestino aveva occupato una scuola dismessa in centro: sorpreso e denunciato

martedì, 24 novembre 2020, 17:31

Stamattina gli uomini della polizia e della municipale di Lucca hanno fatto ingresso in una scuola del centro storico, al momento inagibile, e hanno trovato un 30enne della Guinea-Bissau, irregolare sul territorio nazionale, che occupava l'edificio. In uno dei bagni dismessi della scuola, l'uomo aveva ricreato un angolo di casa.



Gli investigatori della squadra mobile e gli uomini del nucleo sicurezza urbana della polizia municipale sono intervenuti a seguito delle segnalazioni dei residenti del posto che avevano notato uno strano via-vai, dai cittadini ricondotto ad una possibile attività di spaccio. Effettivamente, l'uomo è stato trovato in possesso un bilancino di precisione, perfettamente funzionante.



Sebbene irregoale e senza fissa dimora, l'uomo aveva nella sua disponibilità circa 500 euro, in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell'attività di spaccio. E' stato pertanto denunciato per avere occupato, senza autorizzazione, un edificio pubblico e la sua posizione rispetto alle leggi sulla permanenza degli stranieri in Italia sarà oggetto di trattazione da parte dell'ufficio immigrazione della questura di Lucca.



Non è la prima volta che l'uomo viene denunciato: sono numerose le precedenti segnalazioni a suo carico, anche per spaccio di stupefacente nelle vie del centro storico; ed è stato già raggiunto da un ordine del questore di Lucca di allontanamento dal territorio italiano.



Ancora un risultato conseguito grazie alla segnalazione dei cittadini: un esempio che integra quel concetto di sicurezza partecipata che la polizia promuove, anche grazie alla preziosa collaborazione delle altre forze di polizia, in un sistema integrato di strumenti e risorse in grado di affrontare, in maniera sempre più efficiente ed organizzata, i problemi riguardanti la sicurezza ed il decoro urbano della città.