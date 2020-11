Spaventoso incendio sulla Fi-Pi-Li: quattro chilometri di coda

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 6 novembre 2020, 17:13

Fondazione CRL e COIMA SGR confermano il proprio impegno a proseguire con la proposta di Project Financing e aggiornano alcune delle condizioni di fattibilità conciliando le richieste dell'amministrazione comunale

venerdì, 6 novembre 2020, 15:00

Tra Lucca e Piana sono 80 nuovi casi oggi. Nel dettaglio: Altopascio 5, Capannori 18, Lucca 49, Montecarlo 6, Porcari 2

venerdì, 6 novembre 2020, 13:36

Da edificio militare adibito alle esercitazioni di maneggio al coperto nei mesi invernali a moderna palestra per le scuole superiori del centro storico e per le società sportive

venerdì, 6 novembre 2020, 10:33

La donna, di 32 anni, ha raccontato che da anni l’uomo la picchia, anche alla presenza dei tre figli piccoli di 9, 7 e 6 anni. In un’occasione addirittura le ha provocato la frattura dell’orbita oculare, ma poi in ospedale ha dichiarato che si era trattato di una caduta

venerdì, 6 novembre 2020, 10:30

E’ Mariano Bizzarri Ollandini, presidente Assicurezza Confesercenti Toscana Nord e membro della giunta dell’Associazione Nazionale Imprese di Vigilanza e di Servizi per la Sicurezza, a farsi portavoce di tutte quelle aziende di vigilanza e sicurezza che stanno subendo una forte crisi dovuta allo sospensione di eventi, non solo sportivi, in...

venerdì, 6 novembre 2020, 08:17

Nello scorso lockdown di marzo-aprile i volontari di Anpana Lucca sono stati impegnati sul campo, assieme a quelli di altre Associazioni di Protezione Civile, per assistere la cittadinanza, in particolare le persone fragili, in quarantena o positive, consegnando loro, su richiesta, centinaia di spese e farmaci di cui avevano bisogno