Cronaca



Sul sentiero di guerra contro Amazon

sabato, 28 novembre 2020, 18:42

di chiara grassini

"Solidarietà ai commercianti", "Supportiamo il commercio locale!" e ancora "Più presenza e vicinanza al tessuto economico lucchese": sono solo alcuni dei messaggi trasmessi... durante la manifestazione per dire no alla vendita online a Natale.

I promotori e gli organizzatori della protesta sono stati le Mascherine Tricolori che sono scese in piazza Napoleone a sostegno delle attività locali e per ribadire ancora una volta di non fare acquisti su Amazon in vista del Black Friday.

Perché "Natale senza Amazon"? La risposta è semplice: il colosso americano fondato da Jeff Bezos va a penalizzare le vendite reali, quelle delle botteghe e dei negozi facendo così concorrenza alla nostra produzione nazionale. In Francia, tanto per fare un esempio concreto, il cosiddetto Venerdì nero è stato spostato, cosa che avrebbe dovuto fare anche il governo italiano per favorire maggiormente la tutela del commercio. E invece in questo modo si andranno a creare solamente squilibri.

In un momento di crisi economica come quella che stiamo assistendo a causa dell'emergenza sanitaria, molti negozi sono aperti, ma vuoti perché non si esce di casa. Basta fare un giro nel centro storico di Lucca per capire.

C'è chi, come Flavio Torrini, ha aperto una pagina Facebook per supportare l'economia locale e per esprimere maggiore vicinanza alle attività commerciali. #Iostoconicommerciantiilucchesi è il nome con cui si può contattare il social network creato a fine maggio dopo la prima ondata di Covid-19.

Tra gli altri intervenuti anche un giovane di nome Samuele il quale ha sottolineato che non dobbiamo aver paura di uscire di casa per fare acquisti e che Amazon andrebbe boicottato. A fine manifestazione tutti i partecipanti si sono uniti in coro per cantare l'Inno di Mameli e dire nuovamente #NatalesenzaAmazon.

Foto Ciprian Gheorghita