Cronaca



Tamponi molecolari per Covid-19 al Centro di Sanità Solidale di Lucca

mercoledì, 11 novembre 2020, 14:12

Tamponi molecolari per Covid–19 al Centro di Sanità Solidale di Lucca, grazie all'associazione "Amici del Cuore" che ha messo a disposizione il cardio-camper per effettuare tamponi molecolari ogni martedì e giovedì mattina dalle 7 alle 9,30 nel parcheggio della sede, in via Pubblici Macelli 101 a Lucca (zona Pulia).

Il costo dell'esame è di 75 euro e con tempi di refertazione di 72 ore. Per prenotazioni chiamare lo 0583/327790 dal lunedì al venerdì con orario 9-13 e 15-19.

Il Centro ricorda che al momento dell'esame è necessario non aver mangiato, non aver fumato, non essersi lavati i denti, non aver masticato chewing gum e non aver assunto farmaci da almeno un'ora.

Ulteriori informazioni via e-mail centrosanitasolidale@gmail.com e sul sito https://amicidelcuoredilucca.it.