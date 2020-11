Cronaca



Tito Baracca, non c'è due senza tre - altri 400 euro di multa - e la quarta vien da sé

martedì, 17 novembre 2020, 23:09

di aldo grandi

Mohamed El Hawi, il 34enne proprietario del ristorante-pizzeria Tito Baracca in via Francesco Baracca a Novoli, Firenze, ha la pazienza di un santo pur essendo un musulmano. Lui, per salvare il fondoschiena ai suoi dipendenti, molti dei quali egiziani come lui, altri kossovari, altri rumeni e altri ancora italiani, ha tenuto aperto durante il periodo di lockdown arancione e rosso, mentre i politicanti e amministratori da strapazzo di questa Regione e di questo Governo continuano a mettersi in tasca, ogni fine mese, dagli 8 ai 12 mila euro al mese e scusate se è poco.

Per tutta risposta, i pretoriani del Regime, ossia gli agenti tenuti a far osservare le misure restrittive che dovrebbero salvarci dal Covid-19 salvo, poi, farci morire di stenti, hanno passato al setaccio il locale un giorno sì e l'altro o quasi, pure.

Così, proprio l'ultima volta, sabato, ecco la terza contravvenzione di 400 euro che se pagate entro 5 giorni diventano 280 che, moltiplicate per tre, fanno 840 euro, sufficienti o quasi a pagare metà stipendio di un solerte vigile urbano o di un collega delle forze di polizia.

Questa volta, però, niente multa per aver tenuto gente a cena al tavolo, bensì, udite udite, per aver consegnato una pizza da asporto ad un signore alle 22.10 ossia dieci minuti dopo la chiusura imposta da questa dittatura di 'assassini'. A scanso di equivoci e in bara ai soliti delatori che non aspettano altro per denunciarci al (dis)ordine dei giornalisti, spieghiamo che assassini va inteso come persone che uccidono l'economia e le attività delle persone perbene il che, alla fine, vuol dire contribuire, senza dubbio, a eliminarle o giù di lì.

Noi, ovviamente, registriamo l'accaduto e non possiamo non provare una lunga rabbia per ciò che vediamo e, in particolare, per la solerzia con cui si massacrano coloro che non vengono lasciati in grado di lavorare per guadagnarsi da vivere. Si sciacquano la bocca con la parola democrazia e con la maggioranza che dovrebbe avere il rispetto della minoranza quando sta al Governo. Già, peccato che su 66 milioni di italiani 65 milioni non hanno il coronavirus e costituiscono l'enorme maggioranza del popolo italiano, ma nonostante ciò, per una minoranza, sono costretti a subire le peggiori limitazioni alla propria libertà. Quando la democrazia funziona alla rovescia e secondo i dettami del potere assoluto. Altro che Luigi XVI... qui è peggio che ai tempi delle purghe staliniane degli anni Trenta.

Noi stiamo con Momi e con tutti coloro che si ribellano a questa vergognosa dittatura politica, sociale, civile, psicologica mascherata da assistenza terapeutica. L'unica realtà oggettiva è che esiste una parte di questo Paese, una larga maggioranza, di parassiti che vivono, Covid o non Covid, a spese di chi produce ricchezza, ossia la parte minoritaria. Facile stare chiusi in casa quando non manca nulla per arrivare alla fine del mese.

Vergogna.