Cronaca



Un grande bilancio per il centro Antiviolenza Luna: "Lottare insieme, sempre"

sabato, 21 novembre 2020, 15:33

di chiara bernardini

No alle aspettative, no al possesso, no al giudizio. È su questa teoria che il centro Antiviolenza Luna di Lucca accoglie e offre risorse alle donne, senza imporre condizioni ma favorendo il passaggio dalla sudditanza all'autonomia.

È qui per dire basta, per contrastare una società in cui le donne hanno paura di essere tali. "Lottiamo contro ogni tipo di violenza di genere - spiegano - Accogliamo telefonicamente o vis a vis le vittime di questi reati offendo loro colloqui di prima accoglienza, sostegno psicologico, alla genitorialità, servizi di consulenza legale e progetti di allontanamento dalla situazione di violenza ed un eventuale inserimento in casa rifugio".

Senza scopo di lucro, l'associazione agisce col solo fine di combattere insieme. A conferma dell'affidabilità il numero di accesso di quest'anno: 190 sono state le donne, di ogni età, accolte nel corso del 2020 le quali hanno trovato supporto e la forza di reagire. La paura spesso paralizza, il terrore talvolta può essere fatale. Non si tratta solo di violenza fisica, anzi, stando ai dati è quella psicologica ad essere più frequente. Si tratta di un'operazione subdola, della quale spesso la vittima non si accorge. Quello della violenza di genere è un reato che viene combattuto quotidianamente, inizia fra le mura domestiche, ma non si ferma lì. Cambia gli occhi di una donna, la visione del mondo e spegne i colori. "Il numero di denunce è aumentato", si legge nei grafici di bilancio, e questo può significare soltanto che la presa di coscienza è in continua crescita, ma strada è ancora molto lunga. Le operatrici si impegnano quotidianamente per ricordare a tutte la loro importanza, le loro capacità aiutandole a uscire da una situazione drammatica. L'accesso il più delle volte è diretto, altre vengono indirizzate da amici o parenti o dai servizi sociali. Ognuna con la propria storia, ognuna con il proprio bagaglio da svuotare, le cicatrici da mostrare lentamente. Aprirsi significa spogliarsi di ogni cosa, affidarsi a qualcuno. Ciò non significa che debba avvenire subito, anzi, più è profondo il dolore più è difficile, ma questo non ferma chi con passione, coraggio e orgoglio lotta per ricordare a tutte le donne ciò che si meritano.