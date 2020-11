Cronaca



Verso un nuovo Dpcm: coprifuoco in tarda serata, stop a musei e mostre

lunedì, 2 novembre 2020, 14:36

di chiara bernardini

Si stanno discutendo in queste ore le ulteriori misure restrittive per contenere l'emergenza Covid-19 e dovrebbero entrare in vigore prima di mercoledì. Ha da poco parlato alla Camera il premier Giuseppe Conte e alle 18 sarà poi al Senato.



Si tratta di decisioni che sostituiranno il Dpcm di domenica aggiungendone alcune più localizzate. Pare non sia previsto alcun lockdown nazionale, ma si moduleranno da regione a regione. Al momento sono indicate soltanto tre aree definite a rischio - non ha ufficializzato ancora quali - dalle quali non si potrà uscire se non per motivi di necessità, salute o lavoro. Tornerà, dunque, per le zone sopraindicate l'utilizzo delle autocertificazioni.



Il Governo, poi, sta discutendo per uno stop totale alla circolazione in tarda serata, l'orario non è stato ancora espresso. Entrerà poi in vigore integralmente la didattica a distanza per le scuole di secondo grado e sempre sul piano nazionale, infine, la decisione di chiudere al pubblico tutti i musei e le mostre, nel week end anche la serrata di tutti i centri commerciali.