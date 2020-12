Cronaca



“3 - 2 - 1 - Auguri” la festa di Capodanno 2021 in diretta su NoiTv

mercoledì, 30 dicembre 2020, 15:13

Dopo 22 anni ininterrotti, il 31 dicembre 2020 non ci sarà una festa di Capodanno in piazza a Lucca. La grande festa cittadina si sposterà in televisione, sulle frequenze di NOITV e in radio sulle frequenze di RADIODUEMILA ma anche sui social network che ospitano dirette streaming. Ogni anno le feste di Capodanno in piazza a Lucca hanno avuto un titolo che si legava al numero del nuovo anno. Tradizione confermata anche per la festa del Capodanno 2021 che si intitolerà: «3-2-1- AUGURI».

«Per il Capodanno 2021, che cade in questo periodo segnato dalla pandemia da virus SARS-CoV-2, anche alla luce delle più recenti disposizioni nazionali, regionali e locali e dell’aumento dei casi di contagio – spiegano gli organizzatori – abbiamo ritenuto indispensabile puntare esclusivamente su una grande festa da rendere disponibile attraverso la televisione e le dirette streaming. Abbiamo già raggiunto un’intesa con le emittenti NOITV e RADIODUEMILA che cureranno anche le dirette streaming».

La festa, tassativamente a porte chiuse, inizierà, come da tradizione consolidata, alle ore 22 del 31 dicembre 2020 per andare avanti fino alle 2,00 del primo gennaio 2021. Lo staff artistico è in massima parte rinnovato rispetto allo scorso anno. Nella prima parte della festa ci terrà compagnia il DJ Federico Avanzati, volto conosciuto da chi frequenta i locali lucchesi che si alternerà con due cantanti lucchesi: Giada Bernicchi e Sara Vassalle, accompagnate dalle coreografie di Caterina Ricci, Elisa Borriero, Jack Fish e Manusha Perera. Poi entreranno in scena i gruppi: «ITALIANISSIMA» e «ABBAdream» la più famosa tribute band italiana degli ABBA, che eseguirà dal vivo i brani più famosi del celebre gruppo svedese, diventato il simbolo musicale degli anni ‘70.

Fra le ore 23,50 e le 00,25 ci saranno anche i tradizionali messaggi augurali del Sindaco di Lucca e dell’Arcivescovo di Lucca, il brindisi (ma soltanto virtuale con calici vuoti) alla mezzanotte italiana e alla «Mezzanotte di Lucca» che cade dopo 18 minuti e un secondo e la consegna del premio «Lucchese dell’anno».

Anche quest’anno a condurre la festa ci sarà Emanuela Gennai. L’organizzazione sarà curata come sempre dall’Associazione «Don Franco Baroni» o.d.v. in collaborazione con il Comune di Lucca e con il contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Da segnalare le possibilità di coinvolgimento in diretta dei lucchesi. Potranno infatti inviare piccoli video di saluto e di augurio non più lunghi di 30 secondi, in formato 16/9 posizionando cellulare o tablet in orizzontale, al numero 360 1038330 di NOITV, oppure messaggi SMS o con WhatsApp al numero 345 4430156, messaggi che saranno selezionati e visualizzati con scritte scorrevoli in sovraimpressione sulle frequenze di NOITV.

Da evidenziare ancora i contributi video con le immagini scattate in questo anno 2020 dal fotografo Matteo Bini che ha immortalato la città di Lucca nell’era della pandemia. Gli inserti visivi andranno a sovrapporsi alla musica in diretta.

«Gli obblighi imposti dalle recenti disposizioni per effetto della pandemia da virus SARS-CoV-2 – aggiungono gli organizzatori – sono stati oggetto di attenta valutazione al fine di trasformare una evidente criticità in una opportunità. Riteniamo dunque, partendo dalla nostra radicata esperienza e tradizione, necessaria una procedura attiva e un approccio nuovo, ridisegnando l'organizzazione del nostro evento anche nel segno di una prospettiva digitale che per definizione è profondamente innovativa. Siamo certi che a Lucca non ci siano precedenti di uno studio televisivo così bello come quello che abbiamo realizzato in questa occasione con la collaborazione della Amandla productions srl. Sarà una sorpresa che ci auguriamo piacevole per tutti coloro che ci seguiranno sulle dirette televisive e streaming».