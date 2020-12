Cronaca



A S. Pietro a Vico nuova sede di Sistema Ambiente

venerdì, 11 dicembre 2020, 15:50

di chiara grassini

Aprirà una nuova sede di Sistema Ambiente a San Pietro a Vico. Il tutto in un capannone accanto a Guidi Car per la precisione. Il protocollo d'intesa che vede la collaborazione del comune di Lucca e di Lucense mira fondamentalmente alla sostenibilità ambientale, all'edilizia sostenibile e all'innovazione.

"L'obiettivo è quello di creare un progetto di edilizia avanzata e innovativa - ha esordito Matteo Romani, presidente di Sistema Ambiente - A breve la pubblicazione di un bando che riguarda il piano, poi la messa a gara e infine l' individuazione di un' azienda che svolgerà i lavori".

La dirigente tecnica Caterina Susini ha spiegato che attualmente la società possiede 200 mezzi, 160 operatori e tra i 40 e i 50 addetti amministrativi. "Questo intervento rappresenta un segnale di cambiamento per il comune di Lucca - ha evidenziato perché si tratta di un'operazione di edilizia intelligente".

Parole di soddisfazione quelle di Enrico Fontana, direttore di Lucense: "Si occupa di innovazione e lavora nel campo dell' edilizia dal 2006, ovvero da quando è nata l' idea di far aprire la nuova sede nonostante sia attiva già dal 1986. L' edilizia è un tema strategico per la filiera delle imprese". E infatti Lucense collaborerà proprio per fare innovazione su questi temi appena menzionati con particolare attenzione alla tecnologia. In altre parole l'istituto di ricerca contribuirà a dare una mano e un aiuto concreto per quanto riguarda l'innovazione e la questione ambiente.

Tornando al protocollo d'intesa, occorre soffermarsi su un punto fondamentale che l'assessore all'ambiente Francesco Raspini ha fatto emergere: "Abbiamo siglato il protocollo con la Scuola Superiore Sant' Anna e stiamo redigendo un piano decennale chiamato Agenda 20-30, ovvero una programmazione che va a neutralizzare l' impronta climatica del comune di Lucca e del su territorio".

Raspini ha voluto ribadire che la nuova sede di Sistema Ambiente non solo sarà funzionale ma la progettazione presenterà i requisiti di sostenibilità ambientale.

Anche l'assessore all' urbanistica Serena Mammini ha affermato che la società "investe in una quantità notevole di risorse per una nuova sede definita dalla medesima confortevole, ecosostenibile e innovativa. Che dire delle tempistiche? Le potremmo riassumere in tre punti. Entro il mese di dicembre grazie alla collaborazione dell' ordine nazionale degli architetti e dell'ordine degli architetti di Lucca sarà seguito il percorso della pubblicazione.

Il primo novembre 2021 dovrebbero terminare le tempistiche della gara e si potrà bandire la gara per l'assegnazione dei lavori". Questi ultimi inizieranno nei primi mesi del prossimo anno.