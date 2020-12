Albero solidale in piazza San Francesco

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 18 dicembre 2020, 20:26

Ufficiale, dopo giorni di incontri al vertice del Governo arriva il dietrofront di una zona gialla - in quasi tutta la penisola - per le festività. Dal 24 al 6 gennaio, dunque si alterneranno mini lockdown in tutta Italia, con un poco di respiro per i giorni 28, 29, 30...

venerdì, 18 dicembre 2020, 19:49

Questo pomeriggio, intorno alle 17, in viale Luporini, un'auto ha sbandato danneggiando diverse macchine in sosta. Sul posto la polizia municipale, in collaborazione con i testimoni, per cercare di ricostruire l'accaduto

venerdì, 18 dicembre 2020, 18:30

Nel corso di nuovi approfondimenti effettuati nelle ultime 48 ore dal personale sanitario dell'Azienda USL Toscana nord ovest, ulteriori 22 ospiti della Rsa di Monte San Quirico sono risultati positivi al test molecolare per la ricerca del Covid-19

venerdì, 18 dicembre 2020, 17:49

Torna anche in questo anno particolare, nel rispetto delle norme anti Covid, organizzata dai volontari di Anpana Lucca, la quinta edizione di "Natale a 4 zampe"

venerdì, 18 dicembre 2020, 16:06

È aperta la casetta di Babbo Natale in piazza Napoleone. Fino a mercoledì 23 dicembre sarà possibile a tutti i bambini consegnare direttamente a Babbo Natale le proprie letterine dei desideri, ma anche regali che saranno recapitati ai bambini bisognosi

venerdì, 18 dicembre 2020, 15:00

Tra Lucca e Piana si registrano oggi 25 nuovi casi di contagio: Altopascio 6, Capannori 6, Lucca 12, Porcari 1