Auto a fuoco a Sant'Alessio

sabato, 26 dicembre 2020, 20:40

Momenti di paura per una vettura andata improvvisamente a fuoco, nel pomeriggio di oggi, all'interno del parcheggio situato sulla via provinciale per Sant'Alessio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della caserma di via Barbantini e le pattuglie della sezione volanti della questura. Fortunatamente, non ci sono stati feriti.



A. G.