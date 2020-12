Cronaca



Auto a fuoco sul Brennero

martedì, 29 dicembre 2020, 14:07

Due auto hanno preso fuoco dopo un incidente stradale sulla via del Brennero e via delle Piagge II in direzione Lucca. Lo scontro è avvenuto intorno alle 11:45 di stamattina. Due le persone coinvolte di cui una trasportata al San Luca in codice rosso. Sul posto sono intervenuti un' automedica, i vigili urbani e i vigili del fuoco.



C. G.

Video Auto a fuoco sul Brennero