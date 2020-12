Cronaca



Auto sbanda a Mugnano, ferito il conducente

domenica, 20 dicembre 2020, 08:29

di gabriele muratori

Incidente stradale ieri sera intorno alle 18.30 in via Diodati a Mugnano, di fianco la sede della Fabio Perini, dove un'automobile, subito dopo la curva, ha sbandato violentemente, impattando contro il muretto dello spartitraffico all'ingresso dell'azienda. Allertati i soccorsi, sono intervenuti sia l'automedica del 118 che l'ambulanza della Croce Verde di Lucca per soccorrere l'uomo, non prima però di essere stato estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere contorte. Visti i vari traumi riportati, il ferito è stato quindi trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Luca e non risulta apparentemente essere in pericolo di morte. Sul posto sono poi giunti i vigili urbani per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per far portare via dal carro attrezzi la vettura distrutta.