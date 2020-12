Cronaca



Auto sbanda, abbatte muretto e ringhiera e finisce nel giardino di una casa

domenica, 13 dicembre 2020, 20:24

Incidente incredibile nel primo pomeriggio di oggi in via provinciale per S. Alessio: una vettura Volvo F40 Statio Wagon è finita all'interno del giardino di una casa privata. Come abbia fatto, davvero non si sa. L'auto, di colore bianco, deve aver sbandato per, poi, finire contro il muro che delimita il giardino. Quindi ha abbattuto anche la ringhiera e si è fermata sull'erba completamente distrutta. A quanto pare non dovrebbero esserci state conseguenze gravi per il conducente né per altre persone, ma i danni, quelli sì sono stati consistenti.