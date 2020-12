Babbo Natale riceve lettere e doni per i bambini bisognosi in piazza Napoleone

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 18 dicembre 2020, 15:00

Tra Lucca e Piana si registrano oggi 25 nuovi casi di contagio: Altopascio 6, Capannori 6, Lucca 12, Porcari 1

venerdì, 18 dicembre 2020, 13:12

Con la "zona arancione" hanno riaperto al pubblico tutti gli Spazi Enel della Toscana. In questi giorni, infatti, anche lo Spazio Enel di Lucca in viale Castracani 194, insieme agli altri 8 Spazi Enel diretti della regione, è tornato ad aprire le porte alla clientela, aggiungendosi ai 70 Spazi Enel...

venerdì, 18 dicembre 2020, 09:03

Ha 60 anni, si chiama Marco e abita a Capannori. E' malato di tumore e, in un momento di sconforto e di amarezza, ha inviato in redazione un messaggio vocale nel quale esternava tutto il suo disappunto per come è organizzata la preospedalizzazione all'ospedale di Cisanello a Pisa

giovedì, 17 dicembre 2020, 15:50

A chi sfoglia Facebook in questi giorni, può darsi capiti di imbattersi in una delle centinaia di frasi scritte dai bambini della lucchesia. Infatti CTT Nord, ha avuto la brillante idea di pubblicare sulla propria bacheca i componimenti delle classi seconde e terze della scuola primaria, partecipanti al concorso “Pensiero...

giovedì, 17 dicembre 2020, 15:44

Si svolgeranno a Gorfigliano, nella chiesa dei Santi Giusto e Clemente, venerdì 18 dicembre alle ore 15 i funerali di Padre Silvano Barbieri, Missionario Comboniano originario proprio del paese garfagnino che accoglierà anche la sua salma nel locale cimitero

giovedì, 17 dicembre 2020, 15:20

Tra Lucca e Piana si registrano oggi 42 nuovi casi di contagio. Ecco nel dettaglio: Altopascio 4, Capannori 9, Lucca 24, Porcari 5