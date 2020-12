Cronaca



Basta spiagge a pagamento, il mare è un bene comune. La denuncia di "In 500 sulla Battigia"

domenica, 27 dicembre 2020, 14:59

Che la Versilia non sia famosa per le spiagge libere è risaputo. C'è chi però, a questa situazione, decide di opporsi con l'ideale che "non sia giusto che per andare al mare si debba pagare per forza l'ombrellone". La denuncia arriva dal gruppo "In 500 sulla Battigia" per dare voce a tutti i fruitori presenti nel capoluogo apuano.

"Si tratta di una gestione discriminatoria del litorale. Gli spazi non a pagamento sono sporchi e inadeguati, privi di servizi igienici e spesso di sorveglianza - incalza il gruppo - Negli anni, nella zona, il mare e la spiaggia non sono più stati visti come un bene comune, ma solo come fonte di guadagno e questa riteniamo sia una situazione inammissibile".

Così, proprio in questi giorni, hanno deciso di proporre al Coordinamento Nazionale Mare Libero diverse soluzioni: "Nell'immediato vorremmo partecipare alla discussione del Piano dell'arena le e dei viali a mare, un percorso appena avviato dall'amministrazione - continuano - Con un grande senso di collaborazione abbiamo accolto le parole del vicesindaco, il quale aveva espresso invito alle associazioni di aderire al progetto, chiedendone la partecipazione con le modalità e le tempistiche previste dalle leggi e dai regolamenti per contribuire alla realizzazione di un piano che tuteli, in primo luogo, la nostra spiaggia e il nostro mare".

Risposte ancora non ci sono, ma sono fiduciosamente attese. Nel frattempo i referenti di "In 500 sulla battigia" invitano ad approfondire e unirsi a loro sui social o inviare un'email a in500sullabattigia@gmail.com

Chiara Bernardini