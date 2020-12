Cronaca



Biecina-Pariana: al via i lavori di messa in sicurezza della strada

martedì, 29 dicembre 2020, 10:58

La curva del Molino sulla strada Biecina - Pariana, nel comune di Villa Basilica, protagonista qualche settimana fa di uno spiacevole episodio che ha visto coinvolto un pullman del CTT, è stata messa in sicurezza. È stata infatti scarificata la sede stradale e sono stati posizionati i nuovi new jersey in cemento in corrispondenza del guardrail distrutto. A comunicarlo è l'amministrazione comunale di Villa Basilica, che ha effettuato l'intervento, indispensabile non solo per poter riprendere adeguatamente il servizio del trasporto pubblico, ma anche per garantire la necessaria sicurezza a tutti coloro che percorrono la strada.

Sulla stessa strada, inoltre, sarà definitivamente messa in sicurezza l'area in località Biecina, interessata da uno smottamento. Un'operazione da 155mila euro finanziata dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Anche in questo caso di tratta di lavori importanti e attesi da tempo che prevedono l'installazione nella roccia di micropali in cemento (berlinese), in grado di assicurare la tenuta del monte e la percorribilità della strada stessa.

Il contratto con la ditta appaltatrice è già stato firmato e l'avvio de lavori, condizioni meteo permettendo, è previsto dopo la metà di gennaio 2021.