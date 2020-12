Biglietti di auguri sui bidoncini della raccolta differenziata: bella sorpresa per gli operatori di Sistema Ambiente

Altri articoli in Cronaca

domenica, 27 dicembre 2020, 14:44

Questa mattina sono arrivate le prime dosi di vaccino all'ospedale San Luca e rivolte a 45 operatori sanitari tra medici, infermieri, un'ostetrica, tecnici, amministrativi e rappresentanti delle ditte

sabato, 26 dicembre 2020, 20:40

Momenti di paura per una vettura andata improvvisamente a fuoco, nel pomeriggio di oggi, all'interno del parcheggio situato sulla via provinciale per Sant'Alessio

sabato, 26 dicembre 2020, 19:42

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 26 dicembre, sono 201. All’ospedale di Lucca 56 i ricoverati, di cui 8 in terapia intensiva

sabato, 26 dicembre 2020, 19:26

Nell'ambito delle attività di controllo e prevenzione del nucleo di sicurezza urbana della polizia municipale di Lucca, la scorsa settimana sono stati individuati e denunciati cinque giovani cittadini italiani, fra i 18 e i 20 anni di età, tutti residenti a Lucca

sabato, 26 dicembre 2020, 10:45

I familiari in attesa dell'esito delle cure prestate ai loro cari nel pronto soccorso dell'ospedale “San Luca” durante queste festività stanno ricevendo un gadget davvero grazioso e originale

giovedì, 24 dicembre 2020, 20:04

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 24 dicembre, sono 206. All’ospedale di Lucca 53 i ricoverati, di cui 8 in terapia intensiva