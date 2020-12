Cronaca



Cade dal tetto della sua abitazione, grave anziano

domenica, 6 dicembre 2020, 19:43

di gabriele muratori

Un brutto incidente è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le ore 15, in un'abitazione a San Vito in Via della Santissima Annunziata, dove un anziano di 94 anni è caduto dal tetto della sua abitazione di due piani, finendo rovinosamente a terra. Tempestivi i soccorsi giunti sul posto in codice rosso. I sanitari dell'auto-medica del 118 e dell'ambulanza della Croce Verde di Lucca, hanno subito soccorso l'anziano signore riscontrandone evidenti traumi multipli in varie parti del corpo, per il quale è stato subito disposto il veloce trasporto presso l'ospedale di Cisanello tramite l'elicottero Pegaso della Regione Toscana. Sul posto è intervenuta anche una volante della polizia per capire e ricostruire la dinamica dei fatti.