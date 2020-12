Cronaca



Cade grosso albero a S. Pietro a Vico

giovedì, 17 dicembre 2020, 14:04

Sorpresa e anche un po' di paura questa mattina sul piazzale antistante la Metro a San Pietro a Vico dove un grosso pino si è sradicato ed è caduto a terra per fortuna senza causare danni. Sul posto i vigili del fuoco della caserma di via Barbantini che hanno circoscritto e transennato l'area in attesa che venga rimossa la pianta.