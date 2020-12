Cronaca



Commercianti infuriati per il senso unico di viale San Concordio: "Significa ucciderci"

giovedì, 24 dicembre 2020, 19:52

di chiara bernardini

Un regalo di Natale inaspettato quello che i commercianti di viale San Concordio a Lucca hanno trovato sotto l'albero. Alla vigilia delle feste sono venuti a conoscenza dell'ennesima proposta del comitato Pontetetto che, qualora andasse in porto, avrebbe non poche conseguenze negative su tutti coloro che lavorano nella zona.

"Dalla prossima settimana il viale diverrà a senso unico di circolazione": così si legge nella richiesta inviata all'amministrazione. Prima la sorpresa, poi la rabbia e infine l'indignazione per quella che sarebbe "Una tragedia di cui non eravamo nemmeno a conoscenza", sono le parole di Giacomo Lucchesi del distributore Esso, ma il pensiero è il medesimo di tutti e 20 i commercianti dell'area.

"Significherebbe perdere più della metà dei ricavati in quanto in questa strada ciò che porta maggiormente guadagno è il viavai di macchine che passando davanti ai negozi si fermano e le persone comprano - continua a spiegare Giacomo - Toglierne metà, o più, avrebbe senza dubbio effetti negativi, per non dire disastrosi, sulle attività che già stanno soffrendo e non poco".

Tutto dovrebbe partire da lunedì o al più tardi martedì, ma i lavoratori sono pronti a opporsi e vincere la battaglia: "Non è la prima volta che il comitato propone richieste a nostro discapito e senza dire niente ai diretti interessati. Oggi, però, non possiamo permettere che accada - conclude Lucchesi a nome di tutti - Se il senso unico venisse installato le probabilità che poi venga tolto sono poche, anzi nulle. Per questo motivo ci stiamo impegnando, e se necessario lo faremo ancora di più, per far sì che tutto rimanga com'è. Sarebbe la fine per molti di noi che già a fatica aprono la mattina. Significherebbe ucciderci definitivamente e spero che l'amministrazione tenga davvero conto delle nostre parole prima di agire. D'altronde per fare il bene della città dovrebbero essere ascoltate tutte le parti in questione".