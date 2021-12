Cronaca



Conapo, un anno di lotte a fianco dei vigili del fuoco

venerdì, 24 dicembre 2021, 16:45

di andrea cosimini

Quando si pensa alle feste, specialmente quelle di Natale, la mente va subito alle tavole imbandite e al calore delle persone care con le quali condividere momenti di serenità e di gioia. Si pensa soprattutto al relax, al divertimento e alla spensieratezza.



Non per tutti però il Natale è questo. C'è anche chi le feste le passa in corsia di ospedale ad assistere i malati, si pensi ai medici e agli infermieri, chi in una sala di ristorante a servire, si pensi ai cuochi e ai baristi, e chi in prima linea sulle strade per garantire l'ordine e aiutare il prossimo, si pensi, ad esempio, ai corpi dello stato.



Ecco, il sindacato Conapo, per voce del segretario provinciale Nicola Todaro, coglie l'occasione delle festività per salutare e ringraziare tutti i vigili del fuoco del comando di Lucca per l'impegno profuso, 24 ore su 24, 365 giorni su 365, sempre a difesa del cittadino e della sicurezza pubblica: "Auguri a tutto il personale operativo e tecnico-amministrativo. I pompieri si sono trovati ad affrontare quasi 5 mila interventi di soccorso tecnico urgente nell'anno che deve ancora terminare. Grazie alla lotta del Conapo, abbiamo raggiunto quasi l'armonizzazione dello stipendio con le altre forze di polizia e della pensione con l'introduzione degli scatti pensionistici. Questo era un calcolo che tutti i componenti dei corpi dello stato avevano dagli anni '90 in poi. I vigili del fuoco non l'avevano mai ottenuto. Andrà in regime nel 2028".



Un traguardo che il sindacato rivendica con orgoglio. "Noi siamo un corpo dello stato - conclude Todaro -, siamo agenti di pubblica sicurezza, abbiamo gli stessi oneri degli altri ma onori diversi. Purtroppo gli altri sindacati non hanno mai raggiunto quanto ha raggiunto il Conapo. Penso ci vogliano tanto coraggio e determinazione. Noi li abbiamo avuti".