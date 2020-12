Coronavirus, 45 nuovi contagi e la morte di una donna di 92 anni

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 4 dicembre 2020, 11:37

Il Governo continua ad approvare provvedimenti restrittivi che per curare una malattia ci faranno morire di fame, oltre a privarci, spesso in maniera scarsamente motivata, di essenziali libertà sancite dalla Costituzione

venerdì, 4 dicembre 2020, 09:55

C'è tanta amarezza mista a rabbia nelle parole di Antonella Antonini, titolare del ristorante "All'Olivo", situato nel centro storico in piazza San Quirico, che fa presente la difficile situazione in cui si trovano varie attività come la sua in tutta Italia che non hanno ricevuto alcun bonifico Ristori per colpa...

giovedì, 3 dicembre 2020, 18:01

Quest’anno lo svolgimento della festività di Santa Barbara a causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria in atto, sarà in forma riservata, per il solo personale in servizio il 4 dicembre ed una rappresentanza del personale in quiescenza dell'A.N.VV.F.

giovedì, 3 dicembre 2020, 17:39

È un Natale blindato quello a cui stiamo andando in contro. La linea dura del Governo è stata confermata e le deroghe sono ben poche, anzi praticamente nulle

giovedì, 3 dicembre 2020, 15:37

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 3 dicembre, sono 394. All’ospedale di Lucca 86 i ricoverati, di cui 18 in terapia intensiva

giovedì, 3 dicembre 2020, 14:59

Ieri pomeriggio la polizia ha rintracciato un minore che si era allontanato da casa. La nota di ricerca è stata diramata dalla questura di Livorno, a cui si erano rivolti i genitori del 16 enne che lì risiedono, chiedendo aiuto per il ritrovamento del ragazzo che era scomparso a seguito...