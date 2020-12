Coronavirus, 26 nuovi contagi

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 30 dicembre 2020, 17:05

Parte questo pomeriggio dopo le ore 15 la vaccinazione anti-Covid per gli ospiti delle RSA dell’Azienda USL Toscana nord ovest, mentre dal 1° gennaio riparte negli ospedali la campagna dedicata al personale

mercoledì, 30 dicembre 2020, 17:03

L'amministrazione comunale ricorda che è vietato accendere, lanciare e far esplodere qualsiasi artificio pirotecnico come petardi, mortaretti, razzetti, fischioni e simili, in luoghi pubblici o aperti al pubblico fra le ore 18 del 31 dicembre e le ore 8 del 1° gennaio

mercoledì, 30 dicembre 2020, 15:13

“3 - 2 - 1 - Auguri” la festa di Capodanno 2021 in diretta su NoiTv con dJ Federico Avanzati, Giada Bernicchi, Sara Vassalle, coreografie di Caterina Ricci, Elisa Borriero, Jack Fish e Manusha Perera e con i gruppi «Italianissima» e «ABBAdream». Conduce Emanuela Gennai

martedì, 29 dicembre 2020, 15:09

Oggi si contano 14 nuovi casi di Coronavirus tra Lucca e Piana. Ecco dove: Altopascio 2, Capannori 6, Lucca 5, Porcari 1

martedì, 29 dicembre 2020, 14:07

Due auto hanno preso fuoco dopo un incidente stradale sulla via del Brennero e via delle Piagge II in direzione Lucca. Lo scontro è avvenuto intorno alle 11:45 di stamattina. Due le persone coinvolte di cui una trasportata al San Luca in codice rosso.

martedì, 29 dicembre 2020, 10:58

La curva del Molino sulla strada Biecina - Pariana, nel comune di Villa Basilica, protagonista qualche settimana fa di uno spiacevole episodio che ha visto coinvolto un pullman del CTT, è stata messa in sicurezza