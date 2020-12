Coronavirus, 28 nuovi contagi e nessun decesso tra Lucca e Piana

Altri articoli in Cronaca

sabato, 12 dicembre 2020, 20:51

"Siamo qui per raccogliere generi alimentari per le famiglie italiane in difficoltà". Questo è uno dei motivi principali per cui le Mascherine Tricolori sono tornate in piazza Napoleone a manifestare contro le scelte del governo giallo-rosso

sabato, 12 dicembre 2020, 15:14

Lunedì 14 dicembre, a partire dalle ore 20, su www.diocesilucca.it i fedeli potranno segnalare la propria presenza alle Messe del fine settimana successivo, ma già anche a quelle di Natale

sabato, 12 dicembre 2020, 15:10

Nel quadro delle iniziative promosse con le scuole lucchesi, CTT Nord ha coinvolto alcune classi dell’Istituto d’arte Passaglia. Gli studenti hanno ideato e realizzato alcuni disegni in tema natalizio che l’azienda ha collocato presso sei pensiline di attesa del bus

sabato, 12 dicembre 2020, 13:04

Le associazioni Ponts Tectus e il Comitato Viabilità e Ambiente, dopo anni di promesse non mantenute dal Comune di Lucca, si sono rivolti all'associazione Aducons Law & Food che li ha assistiti nel presentare un esposto in Procura a nome dei cittadini di Pontetetto, per omissione di atti di ufficio,...

sabato, 12 dicembre 2020, 09:29

Il questore Alessandra Faranda Cordella, a seguito di un’intensa attività di rinnovamento dei locali della questura, inaugurerà a breve i nuovi uffici della divisione della polizia amministrativa, che apriranno al pubblico il 21 dicembre in Corso Garibaldi 115

sabato, 12 dicembre 2020, 08:37

Deluse le aspettative di chi confidava in un ritorno in zona gialla per domenica: la Toscana resta in zona arancione. La nostra regione mantiene quindi un livello intermedio di rischio