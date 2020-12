Coronavirus, soltanto 29 contagi

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 14 dicembre 2020, 17:11

Un grave incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio poco prima delle 15 sull'autostrada A11-Fi-Mare in direzione Viareggio

lunedì, 14 dicembre 2020, 12:48

In un periodo storico come questo, mai come prima, è importante la presenza fissa di un aiuto psicologico a fianco della popolazione

lunedì, 14 dicembre 2020, 10:40

Drammatico incidente poco dopo le 10, in Piazzale Verdi, nel parcheggio degli autobus di Ctt. Una donna di 55 anni, Sandra Paganelli di Nave, stava attraversando l'area di sosta dei pullman. Foto di Ciprian Gheorghita

domenica, 13 dicembre 2020, 20:24

Incidente incredibile nel primo pomeriggio di oggi in via provinciale per S. Alessio: una vettura Volvo F40 Statio Wagon è finita, distruggendosi, all'interno del giardino di una casa privata

domenica, 13 dicembre 2020, 16:19

In occasione della ricorrenza di Santa Lucia, protettrice della vista ed invocata contro tutte le malattie degli occhi, si è tenuta oggi nella cattedrale di San Martino la tradizionale funzione religiosa per gli ammalati, i loro parenti ed il personale sanitario

domenica, 13 dicembre 2020, 15:00

Tra Piana e Lucca sono 36 i nuovi casi contagio che si registrano oggi. Nel dettaglio: Altopascio 3, Capannori 8, Lucca 22, Montecarlo 3