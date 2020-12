Coronavirus, 34 nuovi casi tra Lucca e Piana

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 31 dicembre 2020, 14:11

L’Azienda USL Toscana nord ovest ringrazia il personale che si sta prenotando in gran numero, fin dalle prime ore di apertura del portale, per la somministrazione del vaccino anti-Covid in uso che presenta un'ottima efficacia ed una eccellente sicurezza

giovedì, 31 dicembre 2020, 13:12

Il 2020 è stato un anno particolare anche per il Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Camigliano Santa Gemma: l’operatività del Gruppo è stata ripensata e adattata alle nuove condizioni ed esigenze

giovedì, 31 dicembre 2020, 11:17

Federico Scoppa, giornalista e fotografo freelancer, abitante a Lucca, ci aveva denunciato, forse, per una presunta apologia di fascismo o altro. Non gli era piaciuta una nostra immagine volutamente provocatoria, ma che con gli ebrei e il nazismo niente aveva a che fare. Grandi assolto perché il fatto non sussiste

mercoledì, 30 dicembre 2020, 17:05

Parte questo pomeriggio dopo le ore 15 la vaccinazione anti-Covid per gli ospiti delle RSA dell’Azienda USL Toscana nord ovest, mentre dal 1° gennaio riparte negli ospedali la campagna dedicata al personale

mercoledì, 30 dicembre 2020, 17:03

L'amministrazione comunale ricorda che è vietato accendere, lanciare e far esplodere qualsiasi artificio pirotecnico come petardi, mortaretti, razzetti, fischioni e simili, in luoghi pubblici o aperti al pubblico fra le ore 18 del 31 dicembre e le ore 8 del 1° gennaio

mercoledì, 30 dicembre 2020, 15:13

“3 - 2 - 1 - Auguri” la festa di Capodanno 2021 in diretta su NoiTv con dJ Federico Avanzati, Giada Bernicchi, Sara Vassalle, coreografie di Caterina Ricci, Elisa Borriero, Jack Fish e Manusha Perera e con i gruppi «Italianissima» e «ABBAdream». Conduce Emanuela Gennai