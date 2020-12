Coronavirus, 36 nuovi casi e nessun decesso

Altri articoli in Cronaca

domenica, 13 dicembre 2020, 16:19

In occasione della ricorrenza di Santa Lucia, protettrice della vista ed invocata contro tutte le malattie degli occhi, si è tenuta oggi nella cattedrale di San Martino la tradizionale funzione religiosa per gli ammalati, i loro parenti ed il personale sanitario

sabato, 12 dicembre 2020, 20:51

"Siamo qui per raccogliere generi alimentari per le famiglie italiane in difficoltà". Questo è uno dei motivi principali per cui le Mascherine Tricolori sono tornate in piazza Napoleone a manifestare contro le scelte del governo giallo-rosso

sabato, 12 dicembre 2020, 15:47

Tra Lucca e Piana si registrano oggi 28 nuovi casi di contagio. Nel dettaglio: Altopascio 4, Capannori 5, Lucca 15, Montecarlo 2, Villa Basilica 2

sabato, 12 dicembre 2020, 15:14

Lunedì 14 dicembre, a partire dalle ore 20, su www.diocesilucca.it i fedeli potranno segnalare la propria presenza alle Messe del fine settimana successivo, ma già anche a quelle di Natale

sabato, 12 dicembre 2020, 15:10

Nel quadro delle iniziative promosse con le scuole lucchesi, CTT Nord ha coinvolto alcune classi dell’Istituto d’arte Passaglia. Gli studenti hanno ideato e realizzato alcuni disegni in tema natalizio che l’azienda ha collocato presso sei pensiline di attesa del bus

sabato, 12 dicembre 2020, 13:04

Le associazioni Ponts Tectus e il Comitato Viabilità e Ambiente, dopo anni di promesse non mantenute dal Comune di Lucca, si sono rivolti all'associazione Aducons Law & Food che li ha assistiti nel presentare un esposto in Procura a nome dei cittadini di Pontetetto, per omissione di atti di ufficio,...