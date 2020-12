Coronavirus, 29 contagi e due decessi

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 24 dicembre 2020, 20:03

Varie bobine di carta “asciuga tutto” per i reparti dell’ospedale di Lucca. E’ il dono fatto recapitare al “San Luca”, per queste festività natalizie, dalla ditta lucchese Royalcarta come ringraziamento a tutto il personale sanitario, impegnato quotidianamente nella lotta al Covid-19

giovedì, 24 dicembre 2020, 19:52

Un regalo di Natale inaspettato quello che i commercianti di viale San Concordio a Lucca hanno trovato sotto l'albero. Alla vigilia delle feste sono venuti a conoscenza dell'ennesima proposta del comitato Pontetetto che, qualora andasse in porto, avrebbe non poche conseguenze negative su tutti coloro che lavorano nella zona

mercoledì, 23 dicembre 2020, 15:50

Riportata a Lucca l'opera d'arte "Madonna con Bambino e Santi Crespino e Crespiniano", dipinta nell'anno 1662 dal pittore fiorentino Giovanni Domenico Ferrucci (1619 - 1669) e rubata nella chiesa di San Vincenzo e Anastasio

mercoledì, 23 dicembre 2020, 15:21

Tra Lucca e Piana sono 25 i nuovi casi di contagio: Altopascio 4, Capannori 10, Lucca 9, Montecarlo 1, Porcari 1

mercoledì, 23 dicembre 2020, 09:22

È di 4.303 euro il bilancio conclusivo dell’iniziativa benefica Un Natale con il Sorriso, promossa dalle associazioni Sinergest For e Il Sorriso di Stefano per aiutare le famiglie in difficoltà del territorio

martedì, 22 dicembre 2020, 18:45

L'area adiacente del campo sportivo verrà interdetta e saranno effettuati approfondimenti per assumere tutti i provvedimenti necessari a ripristinare la sicurezza dei luoghi