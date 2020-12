Cronaca



Coronavirus, 42 nuovi contagi e tre decessi

giovedì, 17 dicembre 2020, 15:20

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 17 dicembre, sono 278.

APUANE: 30 casi

Carrara 17, Massa 13;

LUNIGIANA: 6 casi

Aulla 1, Fivizzano 3, Licciana Nardi 1, Pontremoli 1;

PIANA DI LUCCA: 42 casi

Altopascio 4, Capannori 9, Lucca 24, Porcari 5;

VALLE DEL SERCHIO: 8 casi

Bagni di Lucca 1, Barga 3, Borgo a Mozzano 3, Fabbriche di Vergemoli 1;

PISA: 39 casi

Calci 1, Cascina 12, Crespina Lorenzana 3, Fauglia 2, Pisa 11, San Giuliano Terme 5, Vecchiano 3, Vicopisano 2;

ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 49 casi

Bientina 3, Buti 1, Calcinaia 3, Capannoli 1, Casciana Terme Lari 5, Palaia 1, Peccioli 1, Ponsacco 4, Pontedera 10, Santa Maria a Monte 4, Terricciola 1, Volterra 15;

LIVORNO: 38 casi

Collesalvetti 4, Livorno 34;

VALLI ETRUSCHE: 5 casi

Castagneto Carducci 2, Cecina 2, Rosignano Marittino 1;

ELBA: 31 casi

Campo nell’Elba 6, Marciana 1, Porto Azzurro 11, Portoferraio 3, Rio 10;

VERSILIA: 30 casi

Camaiore 8, Massarosa 3, Pietrasanta 4, Seravezza 3, Stazzema 1, Viareggio 11.

I guariti ad oggi (17 dicembre) su tutto il territorio aziendale sono 33.543 (+482 rispetto ad ieri).

Si sono registrati 29 decessi di persone residenti nel territorio aziendale: donna di 98 anni, uomo di 77 anni, donna di 76 anni, uomo di 89 anni, uomo di 78 anni, uomo di 93 anni, uomo di 78 anni, donna di 63 anni, donna di 94 anni e uomo di 82 anni dell'ambito territoriale di Massa Carrara;

uomo di 78 anni, donna di 85 anni e donna di 79 anni dell’ambito ambito di Lucca; donna di 87 anni e uomo di 78 anni dell'ambito di Pisa; uomo di 65 anni, donna di 87 anni, donna di 63 anni, uomo di 69 anni, donna di 83 anni, donna di 70 anni e donna di 79 anni dell'ambito di Livorno; donna di 88 anni, donna di 81 anni, uomo di 63 anni, donna di 93 anni, uomo di 73 anni, donna di 88 anni e uomo di 83 anni dell'ambito della Versilia.

Da precisare che anche alcuni dei decessi comunicati in data odierna si riferiscono a morti avvenute nei giorni/periodi precedenti.

Si ribadisce, inoltre, che spetterà all’Istituto superiore di sanità attribuire in maniera definitiva le morti al Coronavirus: si tratta infatti, spesso, di persone che avevano già patologie concomitanti.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 374 (ieri erano 384), di cui 40 (ieri erano 44) in Terapia intensiva.

All’ospedale di Livorno 60 i ricoverati, di cui 10 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Lucca 63 i ricoverati, di cui 9 in Terapia intensiva.

All’ospedale Apuane 73 ricoverati, di cui 11 in Terapia intensiva.

All’ospedale Versilia 98 ricoverati, di cui 5 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Pontedera 38 ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Cecina 24 i ricoverati, di cui 2 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Pontremoli 11 i ricoverati.

All’ospedale di Barga 7 i ricoverati.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ad oggi (17 dicembre) sono 14.100 (+119 rispetto ad ieri) le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate.