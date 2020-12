Coronavirus, appena 17 nuovi casi

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 9 dicembre 2020, 18:30

In Piazza Guidiccioni a Lucca da Panathlon e Coni insieme a tutte le federazioni e gli enti sportivi; l'abete è stato offerto dall'Unione dei Comuni della Garfagnana

mercoledì, 9 dicembre 2020, 09:31

Una grande mobilitazione per rivendicare investimenti per il rafforzamento e l'innovazione della Pubblica Amministrazione. A lanciarla, a livello nazionale, Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa che per oggi hanno proclamato sciopero nazionale dei comparti e delle aree pubbliche di sanità, funzioni centrali e funzioni locali.

martedì, 8 dicembre 2020, 16:34

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 8 dicembre, sono 162. All’ospedale di Lucca 86 i ricoverati, di cui 17 in terapia intensiva

martedì, 8 dicembre 2020, 15:56

All'Abetone multati dai carabinieri dieci ragazzi provenienti dalle province di Lucca e Firenze: quasi 4 mila euro di contravvenzione effettuate

martedì, 8 dicembre 2020, 13:49

Il giorno dell'Immacolata è ancora di lavoro, come lo è stato per tutto il ponte, per il Consorzio 1 Toscana Nord: alle prese pure su Lucca e Piana con un evento meteorologico importante, che sta andando avanti da giorni

martedì, 8 dicembre 2020, 13:24

Subito sono intervenuti i mezzi spargisale e spalaneve della Provincia, che, in collaborazione con le ditte che hanno ricevuto l'apposito incarico, stanno lavorando per rendere transitabili i passi di San Pellegrino, delle Radici, di Pradarena e Carpinelli (700 metri di quota) e le relative viabilità provinciali