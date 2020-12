Cronaca



Di nuovo online il sistema per segnalare la presenza alle messe festive

mercoledì, 2 dicembre 2020, 15:54

È di nuovo online da qualche giorno il sistema di segnalazione della presenza alle messe festive attraverso il sito internet della diocesi di Lucca. Resta possibile usufruire anche della modalità telefonica di segnalazione, al numero fisso 058353576, cui i volontari rispondono dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Il sabato, invece, rispondono solo al mattino dalle 10 alle 12. Per la città di Viareggio è a disposizione anche il numero 0584388990. Su www.diocesilucca.it ci sono le messe di sabato 5 e domenica 6 dicembre e inoltre anche quelle di lunedì 7 e martedì 8 dicembre festa dell’Immacolata. Servirsi di questa modalità ­- che non è in uso per le messe feriali - è una sicurezza ulteriore per tutti e facilita l’impegno dei volontari all’ingresso dei fedeli in chiesa dove, ovviamente, sono rispettate tutte le norme anti-contagio in vigore da maggio scorso.