Donazione della Royalcarta all’ospedale “San Luca” di Lucca

giovedì, 24 dicembre 2020, 20:03

Varie bobine di carta “asciuga tutto” per i reparti dell’ospedale di Lucca. E’ il dono fatto recapitare al “San Luca”, per queste festività natalizie, dalla ditta lucchese Royalcarta come ringraziamento a tutto il personale sanitario, impegnato quotidianamente nella lotta al Covid-19.

“La Royalcarta srl - evidenzia l’amministratore unico Giacomo Bruschini - è una piccola realtà produttiva che opera nel settore cartario lucchese; ci siamo sentiti in dovere di dare un nostro piccolo aiuto in questo momento particolarmente difficile. Un contributo pensato e voluto da tutto il nostro staff. Un ringraziamento all'impegno quotidiano che ognuno di voi dona alla comunità intera. Buone feste”.

“Queste donazioni - sottolinea il direttore sanitario dell’ospedale “San Luca” Michela Maielli - rappresentano un bel segnale di solidarietà e di vicinanza umana e sociale. Confermano inoltre il grande supporto della comunità, in questo caso del tessuto produttivo lucchese, al nostro ospedale e ad operatori ancora costantemente impegnati in situazioni delicate e complesse.

Ringrazio di cuore, quindi, la direzione e lo staff della Royalcarta per aver pensato a noi in questo frangente”.