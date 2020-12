Donna investita da un pullman in Piazzale Verdi

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 14 dicembre 2020, 12:48

In un periodo storico come questo, mai come prima, è importante la presenza fissa di un aiuto psicologico a fianco della popolazione

domenica, 13 dicembre 2020, 20:24

Incidente incredibile nel primo pomeriggio di oggi in via provinciale per S. Alessio: una vettura Volvo F40 Statio Wagon è finita, distruggendosi, all'interno del giardino di una casa privata

domenica, 13 dicembre 2020, 16:19

In occasione della ricorrenza di Santa Lucia, protettrice della vista ed invocata contro tutte le malattie degli occhi, si è tenuta oggi nella cattedrale di San Martino la tradizionale funzione religiosa per gli ammalati, i loro parenti ed il personale sanitario

domenica, 13 dicembre 2020, 15:00

Tra Piana e Lucca sono 36 i nuovi casi contagio che si registrano oggi. Nel dettaglio: Altopascio 3, Capannori 8, Lucca 22, Montecarlo 3

sabato, 12 dicembre 2020, 20:51

"Siamo qui per raccogliere generi alimentari per le famiglie italiane in difficoltà". Questo è uno dei motivi principali per cui le Mascherine Tricolori sono tornate in piazza Napoleone a manifestare contro le scelte del governo giallo-rosso

sabato, 12 dicembre 2020, 15:47

Tra Lucca e Piana si registrano oggi 28 nuovi casi di contagio. Nel dettaglio: Altopascio 4, Capannori 5, Lucca 15, Montecarlo 2, Villa Basilica 2