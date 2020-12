Cronaca



Giani: "Toscana zona gialla da domenica"

venerdì, 18 dicembre 2020, 20:26

Nuove disposizioni per Natale. Ufficiale, dopo giorni di incontri al vertice del Governo arriva il dietrofront di una zona gialla - in quasi tutta la penisola - per le festività. Dal 24 al 6 gennaio, dunque si alterneranno mini lockdown in tutta Italia, con un poco di respiro per i giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio nei quali il Paese sarà "tinto" di arancione. Assoluto divieto di spostarsi all'interno del comune negli altri giorni, salvo deroghe per poter ricongiungersi con uno o al massimo due familiari non conviventi, più due nel caso di ragazzi under 14. Saranno consentiti inoltre gli spostamenti nel raggio di 30 chilometri per i residenti nei comuni sotto i 5 mila abitanti. Nel frattempo la Toscana da domenica entrerà in zona gialla fino all'inizio della chiusura nazionale del 23.



A confermarlo il presidente della Regione Eugenio Giani, il quale afferma come "Questo sono significhi un abbassamento della guardia, ma i dati ad oggi sono chiari, non si tratta solo dei contagi ma di tutti i criteri presi in considerazione".



C. B.