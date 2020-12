Cronaca



"Grave inquinamento ambientale e acustico in Via Bandettini": scatta la segnalazione

giovedì, 31 dicembre 2020, 17:39

Un cittadino, Attilio Bartolini, dichiara di aver presentato una segnalazione ad Arpat per grave inquinamento ambientale e acustico in Via Bandettini.

"Dispiace - esordisce - che le segnalazioni più volte effettuate negli anni al Comune non abbiano sortito alcun effetto e non si comprende come la situazione grave di Via Bandettini non sia mai stata presa in considerazione".

"Una strada quotidianamente percorsa da centinaia di pedoni - spiega - praticamente senza marciapiedi e con code di auto e mezzi pesanti che dal semaforo di Viale Europa raggiungono la chiesa. I disabili in carrozzina sono costretti a percorrere la strada al centro della carreggiata, lo stesso avviene con i passeggini".

Bartolini ha chiesto all'amministrazione di intervenire e questa ha prontamente risposto tramite l'assessore Celestino Marchini: "Nel Piano Triennale 2021-2023 - dichiara -, al punto 76 è inserita la voce "Riqualificazione marciapiedi Via Teresa Bandettini", in corso di approvazione (il piano è stato adottato dalla Giunta il 18/12/20 e a gennaio andrà in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva), che va nella direzione da Lei auspicata. Per la precisione l'intervento è previsto nella prima annualità, quindi anno 2021".