Il 21 dicembre processo Grandi-Boldrini: i veri leoni non sono quelli da tastiera

martedì, 1 dicembre 2020, 17:29

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 1 dicembre, sono 294. All’ospedale di Lucca 92 i ricoverati, di cui 17 in terapia intensiva

lunedì, 30 novembre 2020, 19:00

Lutto in città per la scomparsa di Renata Borselli Colombini, presidentessa onoraria del Puccini e la sua Lucca International Festival, nonché madre di Andrea Colombini, di Luciano Colombini e della sorella Antonella Colombini

lunedì, 30 novembre 2020, 18:09

Nella mattinata di oggi lunedì 30 novembre, presso l’ospedale San Luca di Lucca, è venuto a mancare don Giuseppe Sgherri, ospite oramai da molti anni della Casa del Clero per motivi di salute, ultimamente aggravatesi

lunedì, 30 novembre 2020, 17:05

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 30 novembre, sono 299. All’ospedale di Lucca 90 i ricoverati, di cui 18 in terapia intensiva

lunedì, 30 novembre 2020, 14:01

Nuovi corsi serali, ulteriori indirizzi e qualche classe in più ai corsi didattici già attivi negli istituti superiori del territorio. Sarà incrementata, infatti, l'offerta formativa sulla rete scolastica del territorio provinciale

lunedì, 30 novembre 2020, 13:27

Accoglienza e supporto per persone che vivono per strada: parte il primo dicembre il "Piano Freddo" con cui il Comune di Lucca, insieme con le associazioni del terzo settore del territorio, mette a disposizione una rete strutturata di servizi per rispondere all'abbassamento delle temperature e fornire un supporto caldo e...