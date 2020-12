Cronaca



Il 4 dicembre i vigili del fuoco celebrano Santa Barbara

giovedì, 3 dicembre 2020, 18:01

Il 4 dicembre tutto il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco celebra la patrona Santa Barbara, un momento fra tradizione e storia vissuto con particolare coinvolgimento dai Vigili del Fuoco.

Quest’anno lo svolgimento della festività di Santa Barbara a causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria in atto, sarà in forma riservata, per il solo personale in servizio il 4 dicembre ed una rappresentanza del personale in quiescenza dell'A.N.VV.F.

La giornata comincerà con l'omaggio alla memoria dei Caduti presso i cimiteri monumentali di Lucca, Viareggio e Pietrasanta. Presso la sede Centrale di via Nicola Barbantini il Comandante Ing. Luigi Gentiluomo presenzierà

all’alzabandiera al quale seguirà la cerimonia di benedizione da parte dell'arcivescovo Mons. Paolo Giulietti.

L’occasione, oltre a rinnovare l’impegno del C.N.VV.F. a servizio della cittadinanza, vuole rappresentare, con un silenzioso raccoglimento, la vicinanza di tutto il personale alle vittime ed a quanti ogni giorno lottano per limitare gli effetti del contagio.

Nonostante il periodo di emergenza e di lockdown il comando ha garantito la continuità dei servizi alla comunità effettuando nell'ultimo anno:

 Attività di soccorso tecnico urgente : 4.861 interventi;

 Attività di Prevenzione incendi : 1.233 istanze pervenute e lavorate;

 Attività di Vigilanza nei locali di pubblico spettacolo : 87 servizi svolti;

 Attività di qualificazione per addetti antincendio : 130 attestati di idoneità rilasciati;

L'impegno dei Vigili del Fuoco nel corso del 2020 è stato profuso prevalentemente per interventi di soccorso in ambienti civili e industriali e a tutela del patrimonio artistico e naturale. Sono da rilevare 13 interventi effettuati dal Presidio di Soccorso Acquatico Avanzato ed il contributo portato dal personale Vigilfuoco a salvaguardia del patrimonio boschivo effettuando oltre 130 interventi A.I.B. .

Infine sono stati effettuati 31 interventi di soccorso e/o controllo collegati all'emergenza SARSCovid2 ancora in atto.