Immigrato grida e urla in Fillungo: arrivano polizia e ambulanza

sabato, 19 dicembre 2020, 15:32

Momenti di tensione questa mattina in via Fillungo all'altezza della filiale della Deutsche Bank dove, ormai da tempo immemore, staziona un immigrato che, improvvisamente, ha iniziato a gridare e a dare seqni di squilibrio per di più senza indossare la mascherina.

Alcuni passanti e negozianti hanno chiamato il 113 e, poco dopo, è arrivata una Volante della questura unitamente a un'ambulanza della Croce Verde. L'extracomunitario è solito restare intere giornate sugli scalini della banca tedesca. Oggi è stato invitato a calmarsi e sembrava che, in un primo momento, fosse intenzionato a desistere. Invece, una volta che la polizia se ne è andata, ha ricominciato. A questo punto è stato nuovamente fermato e portato via. Sul tardi è ritornato e ancora si trova in via Fillungo al solito posto.