Cronaca : campo di marte



Inaugurati 150 posti letto Covid-19

martedì, 29 dicembre 2020, 10:42

di chiara grassini

Oltre quattro milioni di euro finanziati dalla regione Toscana, realizzato in poco più di un mese e con una capienza di 150 posti letto estendibili fino a 155. Questo è il nuovo padiglione A appena ristrutturato per ospitare i pazienti Covid-19 al Campo di Marte di Lucca inaugurato questa mattina con la presenza del presidente della Regione Eugenio Giani.

Tra le autorità anche il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, Stefano Baccelli, Valentina Mercanti, Monia Monni, Mario Puppa, Simone Bezzini e il dirigente Giovanni Massini.

"Sarà un'attività che rimarrà sempre in funzione perché nel nuovo sistema sanitario abbiamo bisogno di posti letto e non dell'invadenza negli ospedali - ha spiegato il governatore dopo aver tagliato il nastro inaugurale".

Ciò significa che a fine emergenza Coronavirus il padiglione A e più nello specifico quello situato al III° piano, continuerà a rimanere aperto per e utilizzato per altre necessità. Sulla stessa linea d'onda anche il primo cittadino di Lucca: "Questa è una grande opportunità poiché si tratta di una struttura già utilizzata in precedenza e che può diventare luogo di studio, di riabilitazione a vari livelli".

Sono 24 le imprese che hanno collaborato e lavorato alla realizzazione dei nuovi posti letto e circa 140 gli operai e i tecnici impiegati. E' un padiglione rinnovato e riutilizzato con impianti nuovi e più efficienti.

Queste le parole dell'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli: "E' uno strumento di difesa e di prevenzione nel caso in cui si verificasse una terza ondata. Finita l'emergenza sanitaria il padiglione resterà al servizio del territorio".

Foto di Ciprian Gheorghita