"Io, malato di tumore, vi racconto la mia odissea di preospedalizzazione..."

venerdì, 18 dicembre 2020, 09:03

di daniele venturini

Ha 60 anni, si chiama Marco e abita a Capannori. E' malato di tumore e, in un momento di sconforto e di amarezza, ha inviato in redazione un messaggio vocale nel quale esternava tutto il suo disappunto per come è organizzata la preospedalizzazione nella nostra regione.

L'altra mattina il nostro paziente, alle 8, si è presentato all'ospedale di Cisanello di Pisa, perché tra qualche giorno, dovrà essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Ha, come abbiamo detto, un tumore.

Alle 10,30 ha finito di fare gli esami del sangue e l'elettrocardiogramma. Il medico anestesista era in ritardo, e Marco si trovava nel reparto preospedalizzazione che è situato nella parte seminterrata dell'edificio, senza finestre. La sala d'attesa presto si è riempita di pazienti, molte persone anziane, alcune su delle carrozzine. Gli infermieri si sono adoperati per mantenere il distanziamento e far sì che tutti i pazienti indossassero le mascherine.

Marco, racconta, è rimasto sbigottito dal trambusto; pazienti che entravano e altri che uscivano, così come il personale medico e paramedico, il distanziamento presto è diventato impossibile da mantenere nonostante gli infermieri cerassero di farlo rispettare. Ma era impossibile, la sala d'attesa stracolma di persone.

La confusione era tanta, prosegue Luca, non si sentiva quando venivano chiamati i numeri, i pazienti dovevano fare il passa parola per comunicare il numero della persona chiamata. Molti pazienti erano in piedi perché non vi erano più posti a sedere. Il medico che doveva visitarlo è arrivato con due ore di ritardo e ad attenderlo vi erano diversi pazienti. Sembrava “un girone dantesco” dice Marco con un tono di voce ironico.

Ad un certo punto Marco si è spazientito e ha minacciato di chiamare il 112: era troppo tempo che aspettava ed era esasperato. Qualche minuto dopo è stato chiamato per essere sottoposto a visita.

Chi ci ha inviato questo messaggio vocale, lo ha fatto perché, a suo dire, non vi è organizzazione, i medici e i paramedici fanno quello che possono, ma manca completamente l'organizzazione. Alle 15 c'è stata la visita dell'anestesista, alle 15,20 circa, dalla mattina alle 7,45, finalmente Marco è uscito dall'ospedale.

Mentre scrivo questo articolo, mi viene da fare una riflessione: sono stati chiusi, a seguito dei DPCM, ristoranti bar, palestre, piscine, teatri, musei, ecc, perché vi era rischio di assembramenti e quindi di contagi, così ci hanno spiegato, e poi, veniamo a conoscenza da un paziente sessantenne, affetto da un tumore, che deve essere operato, che la preospedalizzazione viene fatta in un reparto seminterrato, senza finestre per il cambio di aria, con una sala d'attesa non sufficiente ad accogliere tutti i pazienti. Non possono mettere in atto il distanziamento e soprattutto la lunga attesa.

Domanda: ma vi rendete conto cosa passa nella testa di una persona affetta da tumore, che deve essere operata, ma per fare la preospedalizzazione, deve passare una giornata in queste condizioni?

Chi non è affetto da una malattia e deve fare questa odissea, non può minimamente saperlo.

Nell'ascoltare il messaggio vocale, ho percepito un forte senso di disagio, anche di rabbia, da parte di Marco, per come è stato trattato durante la sua permanenza nell'ospedale di Cisanello, nel contempo ho percepito la sua determinazione e il coraggio nel voler denunciare questa situazione, che oltre ad avere coinvolto lui in prima persona, ha coinvolto anche molti altri pazienti.