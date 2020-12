La Fonte del Futuro anche Ponte a Moriano: aperto il nuovo erogatore di acqua buona da Comune e Geal

Altri articoli in Cronaca

sabato, 19 dicembre 2020, 16:13

L’Asl Toscana nord ovest partecipa con i suoi ospedali all’iniziativa della Regione Toscana, in collaborazione con le Asl, presentata ufficialmente oggi, 19 dicembre, che permetterà ad ogni cittadino di poter esprimere il suo apprezzamento, il suo incoraggiamento, le proprie emozioni nei confronti di chi si è preso cura di lui,...

sabato, 19 dicembre 2020, 15:42

Tra Piana e Lucca si registrano in tutto 56 nuovi casi di contagio. Nel dettaglio: Altopascio 2, Capannori 12, Lucca 41, Porcari 1

sabato, 19 dicembre 2020, 15:32

Momenti di tensione questa mattina in via Fillungo all'altezza della filiale della Deutsche Bank dove, ormai da tempo immemore, staziona un immigrato che, improvvisamente, ha iniziato a gridare e a dare seqni di squilibrio per di più senza indossare la mascherina

sabato, 19 dicembre 2020, 15:01

La procedura di gara espletata da Sistema Ambiente per l'installazione dei Garby in centro storico e per il revamping delle isole ecologiche interrate è pienamente regolare, ed è pertanto perfettamente valido l'affidamento a favore della soc. ID&A S.r.l. di Brescia

sabato, 19 dicembre 2020, 13:06

È stato firmato a mezzogiorno di sabato 19 dicembre, il rinnovo della convenzione per “Daccapo - Sistema di riuso solidale” che vede impegnate dal 2013 l’associazione Ascolta la mia voce, l’Arcidiocesi di Lucca con l’Ufficio Caritas, i Comuni di Lucca e Capannori e le due aziende di gestione dei rifiuti...

sabato, 19 dicembre 2020, 12:44

Una delegazione della Round Table 51 Lucca, rappresentata dal presidente Lorenzo Natali e dal segretario Nicola Bortolotti si è presentata all’ospedale “San Luca” di Lucca, consegnando una colazione per ognuno degli operatori del reparto di Medicina Covid, in segno di apprezzamento e sostegno per l’impegno profuso durante la attuale pandemia