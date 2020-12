La polizia ritrova un minore scomparso a Livorno

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 3 dicembre 2020, 18:01

Quest’anno lo svolgimento della festività di Santa Barbara a causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria in atto, sarà in forma riservata, per il solo personale in servizio il 4 dicembre ed una rappresentanza del personale in quiescenza dell'A.N.VV.F.

giovedì, 3 dicembre 2020, 17:39

È un Natale blindato quello a cui stiamo andando in contro. La linea dura del Governo è stata confermata e le deroghe sono ben poche, anzi praticamente nulle

giovedì, 3 dicembre 2020, 15:37

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 3 dicembre, sono 394. All’ospedale di Lucca 86 i ricoverati, di cui 18 in terapia intensiva

mercoledì, 2 dicembre 2020, 17:37

L’ex maresciallo Pasquale Giordano, già vice comandante della stazione dei carabinieri di Borgo Giannotti, dove era stato destinato nel mese di agosto 2016, è stato promosso sottotenente del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, al termine di un difficile e selettivo concorso interno da poco conclusosi

mercoledì, 2 dicembre 2020, 16:57

Due extra-comunitari di origine maghrebina, ubriachi, hanno seminato il panico all'interno di un bar in piazza San Francesco. Sul posto tre volanti della questura

mercoledì, 2 dicembre 2020, 15:54

È di nuovo online da qualche giorno il sistema di segnalazione della presenza alle messe festive attraverso il sito internet della diocesi di Lucca. Resta possibile usufruire anche della modalità telefonica di segnalazione, al numero fisso 058353576, cui i volontari rispondono dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e...