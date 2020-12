Cronaca



La Toscana resta zona arancione

sabato, 12 dicembre 2020, 08:37

Deluse le aspettative di chi confidava in un ritorno in zona gialla per domenica: la Toscana resta in zona arancione. La nostra regione mantiene quindi un livello intermedio di rischio e, con lei, ci sono attualmente Campania, provincia autonoma di Bolzano e Valle d'Aosta. Dal 13 dicembre anche l'Abruzzo.



Per quel che riguarda le aree arancioni, ecco le disposizioni vigenti:

Oltre al coprifuoco dalle 22 alle 5, valido in tutta Italia, è vietato ogni spostamento da e verso la Regione, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza.

Si possono accompagnare i figli a scuola ed è possibile andare a riprenderli.

È consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza.

Non ci si può recare in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune.

Chiusi i servizi di ristorazione a esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.

Per circolare nella regione non serve alcuna autocertificazione, necessaria solo per recarsi in una regione rossa.

Ecco le regioni in zona gialla (rischio moderato): Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Umbria, Sardegna, Sicilia, provincia autonoma di Trento, Veneto. Inoltre, da domenica 13 dicembre si aggiungono anche Lombardia, Piemonte, Basilicata e Calabria.