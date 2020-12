Cronaca



Le Mascherine Tricolori a sostegno delle famiglie colpite dalla crisi

sabato, 12 dicembre 2020, 20:51

di chiara grassini

"Siamo qui per raccogliere generi alimentari per le famiglie italiane in difficoltà". Questo è uno dei motivi principali per cui le Mascherine Tricolori sono tornate in piazza Napoleone a manifestare contro le scelte del governo giallo-rosso.



Come ogni sabato si sono date appuntamento alle 16:30 per protestare contro le scelte governative. Dopo un' iniziale analisi politico-economica che ha visto al centro dell'attenzione il Mes e il caso Lamorgese risultata positiva al Covid-19, la protesta si è incentrata sulla consegna dei generi alimentari.

Stando a quanto raccontato e detto dal movimento apolitico, al momento 40 nuclei familiari sono già stati assistiti, cioè aiutati. Un dato è certo: da inizio pandemia ad oggi sono aumentati casi di povertà. Donare è dunque un bene comune e dare una mano ai bisognosi pure. Lo stesso concetto lo ha ribadito Flavio Torrini, già intervenuto nelle precedenti manifestazioni. Quest'ultimo ha invitato i cittadini ad andare a comprare nei negozi locali per "rianimare il tessuto sociale" e soprattutto ad essere più generosi nei confronti di chi in questo momento si trova in difficoltà.

L'unica certezza è che le Mascherine Tricolori torneranno nuovamente in piazza sabato prossimo, perchè ci sono italiani che non si arrendono.