Libri, pc e tablet per più di cento alunni del liceo artistico Passaglia

lunedì, 7 dicembre 2020, 19:22

Libri, pc e tabletper più di cento alunni al Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” di Lucca grazie alla partecipazione a ben due Pon per la scuola per un valore complessivo di 40 mila euro.

Con il progetto FESR Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo sono stati infatti acquistati pc e attrezzature per laboratori digitali mobili che affiancheranno la normale didattica per il difficile anno scolastico 2020-2021, mentre con il progetto FSE Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado sono stati acquistati libri e noleggiati pc portatili da concedere in comodato d’uso alle famiglie per più di 100 ragazze e ragazzi.

Questi progetti, che fanno parte del Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca finanziato dai Fondi Strutturali Europei, sono utili a contrastare situazioni di povertà educativadegli allievi. Le scuole hanno beneficiato di un notevole supporto nell’acquisizione dilibri, notebook e tablet, da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà al fine di garantire pari opportunità e diritto allo studio ed intervenire a favore delle famiglie che per questo anno scolastico si trovano in stato di disagio economico anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19.

“Questi fondi - illustra la Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Pia Mencacci - sono stati assegnati alla scuola a riprova di un impegno sempre crescente nel partecipare a tale tipo di progetti, sempre nell’interesse degli studenti e delle famiglie.”