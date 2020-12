Cronaca



Maltempo, allagamenti sparsi sulle Mura

sabato, 5 dicembre 2020, 13:58

Temporali, raffiche di vento, pioggia incessante e freddo in arrivo. Il maltempo colpisce ancora, ma per fortuna non ha causato danni, sradicamento di alberi o caduta di rami sulle Mura. Solamente allagamenti sparsi lungo il percorso pedonale e fossi pieni d'acqua. La ventilazione ha inoltre provocato la rottura di un cartello con su scritto "Mura urbane" nelle vicinanze di Porta San Pietro e del Real Collegio.



C. G.